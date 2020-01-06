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Erzincan'ın spor tarihi kitap olarak yayımlandı

Erzincanlıların spor kitapları ve spor yazarlığı ile tanıdığı Ender Aktürk yeni bir kitaba daha imza attı.

06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:05 Erzincan'ın spor tarihi kitap olarak yayımlandı
Erzincanlıların kitapları ve spor yazarlığı ile tanıdığı Ender Aktürk yeni bir kitaba daha imza attı.

Doğu Gazetesi spor yazarlarından Ender Aktürk'ün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yaptığı çalışma neticelendi. "Erzincan Spor Tarihi" isimli kitap Erzincan'ın geçmişten günümüze spor çalışmalarına ışık tutuyor.

5 bölümden oluşan kitabın 1. bölümünde Erzincan'da sporun tarihçesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yapısı ele alındı. 2. bölümde Erzincan'daki spor tesisleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı. 3'ncü bölümde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile amatör spor kulüplerine ayrıldı. 4'ncü bölümde Erzincan'da faal spor kulüpleri ile kapanmış spor kulüpleri ele alındı. 5. bölümde ise Erzincan'daki spor dalları teker teker tahlil edilerek sahasında tek olan bir kitap ortaya çıkarıldı.

Spor tarihi kitabının yazarı Ender Aktürk uzun yıllar Doğu Gazetesinde spor yazarlığı yapmış, Spor Yazarları Derneği 2, temsilcisi ve Erzincanspor'da yöneticilik, futbol tertip komitesi sekreterliği görevinde bulunmuş, sporun içerisinde yetişmiş bir yazar.

Ender Aktürk, Doğu Gazetesi'ndeki yazıları sebebiyle Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından "Fairplay" ödülüne layık görülmüştü. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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