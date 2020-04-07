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Erzincan'ın üçte biri evde

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzincan'da nüfusun üçte biri evlerinden dışarıya çıkamaz oldu.

07.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:12
Erzincan'ın üçte biri evde
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzincan 'da nüfusun üçte biri evlerinden dışarıya çıkamaz oldu. Valilik öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise dışarı çıkamayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Erzincan'da yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı etkin bir mücadele yürütülüyor. Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 65 yaş ve üstü ve 20 yaş ve altı olan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, Valilik öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 234 bin 747 kişinin yaşadığı Erzincan'da 65 yaş üstü nüfus 28 Bin 727 kişi olurken, 20 yaş ve altı ise 47 bin 851 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaş guruplarının Erzincan'daki toplam nüfusu ise 76 bin 584 olurken bu nüfus il geneli nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor.

234 bin 747 kişinin yaşadığı Erzincan'da kısıtlaması getirilen yaş gurupları il nüfusuna oranı ise yüzde 32.57 oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erzincan'ın üçte biri evde - Haberler

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