Erzincan'ın Üzümlü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Sazlı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Sazlı 2 bin 469, MHP adayı Şeref Oruç 2 bin 382, İYİ Parti adayı Fahri Şimşek 14 oy aldı.-Sazlı'nın özgeçmişi-Ahmet Sazlı, 1967 yılında Erzincan'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Üzümlü ilçesinde lise eğitimini Erzincan'da tamamladı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 22 yıl memur ve idarecilik yaptıktan sonra 2014 seçimlerinde Üzümlü Belediye Başkanlığı görevine seçilen Sazlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.