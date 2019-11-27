Haberler » Güncel » Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis - Haber

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

27.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:46Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis
'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Erzincan kent merkezinde görülen yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzincan - kara yolu Ahmediye Geçidinde sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede araç sürücüleri yavaş yavaş ilerleyebildi.

Zeminin kar tuttuğu yüksek kesimlerde hava sıcaklığı da sıfırın altına düştü.

Mezralarda hayvan sürülerini besleyen vatandaşlarda kar hızlanmadan aşağı kesimlere göç yoluna koyuldu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağış yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan ve Ağrı'da bugün itibariyle başlayıp önümüzdeki Pazar gününe kadar karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:49 BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKETTE SOYGUN
14:49 /geniş haber/ Büyükçekmece'de markette soygun
14:49 Kaliforniya'da ulusal ormanda başlayan yangın devam ediyor
14:49 Adana-kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist benden mayo giymemi istediler
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:44 MSB: "PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi onarıldıktan sonra yaraları sarmaya...
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 14:50:27