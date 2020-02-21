Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği Erzincan'da yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Bölgede buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 3, Ağrı'da eksi 3, Ardahan'da eksi 6, Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 5, Iğdır'da 3 derece ölçüldü.



Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 12, Erzurum Çat'ta 10, Kars Sarıkamış'ta 9,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzurum Uzundere'de 11,5 derece oldu.



Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 72, Kars Sarıkamış'ta 65, Erzincan Ergan'da 62 santimetre ölçüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA