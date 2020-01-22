Haberler » Güncel » Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti - Haber

Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetiştiERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

22.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:40
ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
ERZİNCAN'ın ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan itfaiye ekiplerinin yardımına ise özel idare ekipleri yetişti.
Refahiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kürelik köyünde dün Kemal Beyaz'a ait ahşap evde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanınca yardımlarına İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yetişti. Köye ulaşan itfaiye ekipleri köy halkının da desteği ile yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Refahiye, Erzincan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52  Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor
13:56  FLAŞ
13:56  FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları...
13:56  Çay ocağı işletmecisi Ayşe teyze azmiyle örnek oluyor
13:56  FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan...
22.01.2020 14:05:41