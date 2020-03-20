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Erzincan itfaiyesinden 'Evde kal' mesajı

Erzincan'da zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

20.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:15
Erzincan itfaiyesinden 'Evde kal' mesajı
Erzincan 'da zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi.

Erzincan Belediyesi itfaiye çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara 'Evde kal' mesajı verdi. İtfaiye çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

İtfaiye çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları, "Bizler sizin için buradayız, sizde bizim için evde kalın!" yazısı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Erzincan halkına mesaj yolladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan Belediyesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel

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