ERZİNCAN Kar fırtınasına yakalanan çoban, ölü bulundu

Kar fırtınasına yakalanan çoban, ölü bulunduERZİNCAN merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan ve kar fırtınası nedeniyle dönemediği tahmin edilen çoban Süleyman Akpolat'ın (70) yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı.

25.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:48
Kar fırtınasına yakalanan çoban, ölü bulundu
ERZİNCAN merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan ve kar fırtınası nedeniyle dönemediği tahmin edilen çoban Süleyman Akpolat'ın (70) yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkan Süleyman Akpolat bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle köye dönemedi. Meraklanan ailesi ve köylüler Akpolat'ı bulmak için çalışma başlattı. Kendi çabaları ile çobanı bulamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Akşam saatlerinde ekipler, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler Mevki'nde Süleyman Akpolat'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin Akpoat'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu dağlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. ERZİNCAN Kar fırtınasına yakalanan çoban, ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: AFAD, Güncel, Haber

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