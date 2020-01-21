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Erzincan kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdiERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

21.01.2020 20:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:34
Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi
ERZİNCAN'da, kara çarşaf giyerek kuyumcuya giren silahlı soyguncu Nedim V. (54), çevredeki esnafın yardımıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
Erzincan kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi

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Kaynak: DHA


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