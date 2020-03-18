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ERZİNCAN Kaymakam Baştürk'ün cenazesinde maskeli tedbir

Kaymakam Baştürk'ün cenazesinde maskeli tedbirERZİNCAN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk'ün cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

18.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:19
Kaymakam Baştürk'ün cenazesinde maskeli tedbir
ERZİNCAN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk'ün cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye katılanlara, maske dağıtıldı.
Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baştürk için bugün, Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Baştürk'ün ailesi ve yakınları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi, camidekilere maske dağıtıldı. Daha sonra koronavirüsle ilgili uyarılar yapıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Kaymakam Baştürk'ün cenazesi, dualar eşliğinde Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. ERZİNCAN Kaymakam Baştürk’ün cenazesinde maskeli tedbir

Kaynak: DHA

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ERZİNCAN Kaymakam Baştürk'ün cenazesinde maskeli tedbir
Etiketler : Kalp Krizi, Erzincan, Giresun, Baştürk, Güncel

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