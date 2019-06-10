ERZİNCAN Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi

Kaza kurbanı çift yan yana defnedildi
Bayram tatilini Erzincan
'da geçirdikten sonra Ankara
'ya dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Oğuz ve Ayşe Asan Çifti dua ve gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.
Kaza Yozgat-Ankara karayolunda dün sabah 09.00'da meydana geldi. Bayram tatilini geçirdikleri Erzincan'dan Ankara'ya dönenmek için yola çıkan Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköyü mevkiinde Demirci köprüsünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları parçalayan otomobil 8 smetre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Oğuz Asan (33) ve eşi Ayşe Asan (30) hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kızları Zeynep ise ağır yaralandı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Asan çiftinin cenazeleri karayoluyla memleketleri Erzincan'a getirildi. Terzibaba Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından genç çiftin cenazeleri Terzibaba Mezarlığı'nda hazırlanan yan yana mezarlarda dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza da hayatını kaybeden Anne
Ayşe Asan'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenilirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Zeynep'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA
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