Erzincan Kazadan Yaralı Kurtulan Çocuklar O Anları Anlattı

Erzincan
'ın Refahiye
ilçesinde meydana gelen kaza da hayatın kaybeden köy muhtarı dualar eşliğinde toprağa verilirken, takla atan araçtan çıkarak, babasının ölüm haberini köye ulaştıran 7 yaşındaki Demircan ile 10 yaşındaki Sıla
kazanın şokunu halen üzerlerinden atamadığı gözlendi.
Önceki gün gece saatlerinde Refahiye ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Karayaprak Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Demircan ve Sıla isimli iki çocuğu ile birlikte ilçeden dönen Karayaprak Köyü Muhtarı Erkan Celep
'in(38) kullandığı 24 M 6072 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten taklalar atarak dereye uçtu. Kazada Erkan Celep olay yerinde hayatını kaybederken 2 çocuğu ise yaralandı.
GECE YARISI YALINAYAK YÜRÜYEREK KÖYE ULAŞTILAR
Kazada hayatını kaybeden Erkan Celep, yapılan otopsinin ardından bugün öğlen namazında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. O gece hurdaya dönen araçta saatler sonra kendi çabaları ile çıkarak 1 kilometrelik yolu yürüyen, 10 yaşındaki Sıla ile kardeşi 7 yaşındaki Demircan Celep, halen şok yaşıyor. Konuşma zorluğu çeken kardeşler annelerine sarılarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar.
Köye geldikleri sırada bir anda lastiklerin dönmeye başladığını ve aracın yuvarlandığını ifade eden 7 yaşındaki Demircan Celep; Araç
takla atarak ağaca çarptı ve durdu, sonrasını hatırlamıyorum diye konuştu.
Kazanın ardından saatler sonra kendilerine gelen iki kardeş aracın içerisinde kanlar içerinde kalan babasına seslenmek istediler ancak cevap alamayınca kendisine gelmesi için sallayarak uyandırmaya çalıştılar. Başarılı olamayınca iki kardeş yalınayak şekilde hurdaya dönen aracın pencerelerinden çıkarak önce 40 metre yüksekliğindeki dereyi tırmandılar, Yola çıkmayı başaran Demircan ve Sıla kardeşler daha sonra gece yarısı 1 kilometrelik yolu yürüyerek köye ulaşıp, acı haberi anneleri İpek Celep'e ulaştırdılar.
ANNE BABAM KANLAR İÇERİSİNDE SALLADIK, SALLADIK UYANDIRAMADIK
Kazada hayatını kaybeden Erkan Celep'in Eşi İpek Celep (33), sabaha karşı kapı çalındığında karşısında çocukları gördüğünde çok korktuğunu söyledi. Anne
Celep, Çocuklarım 'Anne, biz kaza yaptık, babam aşağı derede kanlar içerisinde salladık, salladık uyanmadı, telefondan aradık bulamadık, yukarı yola çıktık, gözümüzü uyku aldı, sonra yola düştük buraya geldik' dediler. Sabah
tam beşte buradaydılar diye konuştu.
HURDAYA DÖNEN ARACIN ÇIKARTILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler 40 metre derinliğindeki dereye düşen minibüsün çıkartılması için çalışma başlattı. İş makineleri sabah saatlerinde araca ulaşmak için yol açarken, bölgeye çekicide çağırıldı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:16