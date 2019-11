Erzincan Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı yapıldı

Erzincan Kent Konseyinin Genel Kurul toplantısı belediye kanununun 76. maddesine istinaden Erzincan Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve meslek kuruluş temsilcileri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda katılımcıların konuşmalarının ardından açık oylama ile kent konseyi yürütme kurulu üyeleri ve kent konseyi başkanı seçildi.



Yürütme Kuruluna İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Bülent Dabanlıoğlu, Murat Yıldırım, Beyazay Derneği Başkanı Yunus Kılıç, Barbaros Mahallesi Muhtarı İntizar Bayram ve Rahmi Özden seçilirken Kent Konseyi Başkanlığına Yazar Hikmet Köksal seçildi.



Genel kurul toplantısında görevi devreden Kent Konseyi Başkanı Mehmet Buyruk açılış konuşmasını yaptı. Buyruk konuşmasında; "Belediye Kanunu 76. Maddesine göre kent konseyleri mahalli seçimlerin akabinde genel kurul yapmak mecburiyeti var. Biz kent konseyi olarak sayın belediye başkanımıza bir genel kurul yapmak suretiyle bu görevi devretmek istediğimizi arz etmiştik. Zatıalileri de uygun buldular. Bugün inşallah kent konseyine yeni bir başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçeceğiz. Arzumuz kent konseyini yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaparak daha fonksiyonlu hale getirilmesidir. Bu genel kurulun hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum" dedi.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'de ise yaptığı konuşmada; "İlimizin daha gelişmesi için güzel şeyler yapması için kent konseyinde güzel kararlar alınacağına inanıyorum hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise; "Bugün burada Kent Konseyinin bir genel kurul toplantısı için toplanmış bulunmaktayız hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Erzincan Belediye Başkanı olarak arzu ettiğimiz şey kentte yaşayan herkesin mutlaka bir temsilcisinin kent konseyinde söz sahibi olabilmesidir. Onun için de katılımcı çoğulcu bu yapıyla kent konseyi kendi öngörülerini görüş ve düşüncelerini ilgili meclisimize encümenimize bildirdiklerinde mutlaka dikkate alınacaktır. Kent konseyinin bütçesi yok ama biz kendi bütçemizi yönlendirmesi noktasında Kent konseyinden faydalanacağımızı ifade etmek istiyorum. Onun içinde şehirde yapılabilecek ne kadar güzellik varsa inşallah hep birlikte yapacağız. Bu konuda çok şanslı bir iliz çünkü kardeşliğin tesis edildiği bir il. Yöneticilerimiz noktasında da başta Sayın Valim olmak üzere diğer tüm kurum müdürlerimiz de bu konuda bir emek sarf etmekte. Hepsine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Bekir Aksun'un ardından konuşan Vali Ali Arslantaş ise; "Kent Konseyleri katılanların tamamının sadece Erzincan paydası altında toplandığı, Erzincanlı gömleğini giyip diğer bütün sıfatlarını kenara bıraktığı, aldıkları kararlar itibariyle de gerek belediyenin çalışmalarına gerek merkezi kurumların yaptığı yatırımların yönlendirilmesi noktasında çok önemli etkileri olacağını da düşünüyorum. Kent konseylerine bir bütçe konulmuyor. Ayrı bir tüzel kişilik, yatırımcı bir tüzel kişilik oluşturulmak istenilmiyor. Ancak burada Erzincan'ın temsil edilmeyen hiçbir kesimi yok. Burası Erzincan'ın tamamının temsil edildiği bir yer. Karar vericilerin, uygulayıcıların Erzincan'ın tamamının temsil edildiği bir kurulun görüşlerini dikkate almama pozisyonunda olabileceklerini zinhar düşünmüyorum. Onun için ne söyledik ki ne yapılıyor gibi bir karamsarlığa kapılmayalım. Erzincan için doğru bildiklerimizi ifade ederek Erzincan'ın her konusunun değerlendirildiği çok önemli bu platformda dile getirerek önümüze bakıp işlerimize devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl toplam 4 defa Kent Konseyi yaptık. Tamamına da buradaki hazirunun çoğunluğunun da içinde bulunduğu hatta burada bulunmayıp Erzincan'ın yine köşe taşı olduğunu düşündüğünüz hem şahıslardan hem sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların olduğu, önemli kararların alındığı, birçoğunun uygulamaya geçtiği uygulanacak kararların enine boyuna tartışıldığı çok önemli toplantılar yaptık. Bu Erzincan için ele geçirilmez bir fırsat burada ifade edilecek her bir husus Erzincan için önemli çok dikkatle not alınacak tartışılacak kurumlarda komisyonlarda gündeme getirilecek hususlar olduğunu bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyor hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Erzincan Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Hikmet Köksal'da seçimin ardından yaptığı konuşmasında; "Kent Konseyleri yapı itibariyle sayın valim ve sayın belediye başkanımın da söylediği gibi finansal temelli kuruluşlar değildir sosyal temelli fikri temelli kuruluşlardır. Dolayısıyla biz Kent Konseyi için böyle bir oluşumun içinde bulunurken benim zihnimde hayalimde kafamda şu oldu. Geriye doğru kırk yıllık bir meslek tecrübem içerisinde Sayın Valim Metin İlyas Aksoy'dan bu güne kadar geçen kırk yıllık süre içerisinde Erzincan'da gerek kamu idaresi gerek sivil toplum kuruluşları yerel idareler hatta bankalar bile Erzincan'ı sosyal ekonomik bakımdan daha ileriye nasıl taşınabilirini tartışıldığı konuşulduğu arama konferansları swot analizleri yapıldı. Bu analizler ekonomik yönden ön plana çıksalar da tarımsal yönden ön plana çıksalar da farklı olsalar da hepsinde ortak bir nokta var ve de hep birinci sırada konuşulurdu. O da çağımızda zamanımızdaki kentlerdeki yabancılaşma, bireylerde ki sorumluluk alma şuurunun kaybolması, kendisini kentten sorumlu tutmaması ve daha önemlisi kamu yönetimi yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, ekonomik varlıkların sermaye guruplarının birbirleriyle olan diyaloglarının zayıf olduğu yönünde ortak fikir beyan ettiler. Bunun şehirlerde yaşayan insanların sayısal çokluğu ile zenginliğiyle alakası yoktur hatta nüfusun devingen olmasının çok farklı nüfus hareketlerine maruz kalmasıyla da bir alakası yoktur. Burada çok önemli bir noksanlık Erzincan açısından olmakla beraber, o da depremler elit nüfusumuzun kaybedilmiş olması şehir eşrafının güç kaybetmiş olmasının çok büyük etkisi var. Buna rağmen iftihar ve gururla söylemeliyim ki Erzincan bütün Türkiye'de sosyal diyalogu birimler fertler kurumlar arasındaki sosyal diyalogu en güçlü olan ildir. Sosyal diyalogu iyi olan illerde hastalıklar yaralar bile çabuk iyileşir, icra ve iflaslar az olur, aile içi şiddet az olur. Bunu nereden anlıyoruz. Son yayınlanan istatistikler var Türkiye'de ki iller içerisinde adli suçların en az işlendiği il Erzincan bununla iftihar ediyoruz ve bunu da inşallah daha aşağı çekeceğiz. Bizim katkımız ne olacak bizim katkımız proje mühendisliği olacak. Biz proje mühendisiyiz, biz fikir üretiriz. Önemli olan fikirdir gerisi mühendisliktir. Hepinize teşekkür ediyorum güç verdiniz onur verdiniz sağ olun var olun" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA