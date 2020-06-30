ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtulduERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yola asfalt dökmeye çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası meydana gelen heyelandan kendilerini son anda kurtardı.

30.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:55
Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu
ERZİNCAN'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'ne ulaşımın sağlandığı yola asfalt dökmeye çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, aniden bastıran dolu ve sağanak sonrası meydana gelen heyelandan kendilerini son anda kurtardı. Heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'nün yolunun alt yapısını tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde asfalt çalışmasına başladı. Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlamaya başlayan ekipler, aniden bastıran dolu ve sağanak sebebiyle çalışmalarına ara verdi. Şiddetli sağanak sonrası bölgede heyelan oluştu. Tonlarca toprağın çamur gibi aktığı bölgede işçiler son anda kurtuldu. Yolda dev yarıklara sebep olan heyelan sonrası ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatmaya çalıştı. Yücebelen Köyü'nün yolunu ulaşıma kapatan heyelan sonrası ekipler, çalışmaya başladı. ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, Kemah, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber 17:49: Yemen Dışişleri Bakanı Hadrami'den BAE'nin hükümete ait paralara el koymasına tepki - Haber 17:48: Şehit ailesini de dolandıran 9 şüpheli tutuklandı - Haber 17:47: ERZİNCAN Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu - Haber 17:47: Japonya ve Tayvan'dan Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Kanunu'nu onayına tepki - Haber 17:45: 2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde - Spor 17:04: Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 16:38: Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı - Haber 14:24: Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı - Magazin 00:32: 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı - Haberler