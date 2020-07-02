ERZİNCAN Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti

Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çektiERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi.

02.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:11
Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi. Köylülerden bazıları, tehlikeyi hiçe sayarak selfie çekti ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.
Erzincan'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi'nde taşkın meydana geldi. Yağmur sularının taşıdığı çamurla birlikte derenin üzerinde bulunan Günebakan köyünde, vatandaşlar paniğe kapıldı. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve suların gelişi sırasında dere kenarında olan bazı kişiler, tehlikeyi hiçe sayıp selfie çekti ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Çamurlu suyun akışı sırasında köylüler de bu kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Köylüler aynı olayı son bir hafta içinde ikinci kez yaşadıklarını söyledi.
Sel sonrası Vali Mehmet Makar köye giderek incelemelerde bulundu. Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait iş makineleri köy yolundaki çamuru temizlemek için çalışmalara başladı
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)-
ERZİNCAN Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp ’selfie’ çekti

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzincan, selfie, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ERZİNCAN Köylüler, deredeki taşkın sırasında tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:31: Son dakika haberi... Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 23:29: Kaldırımdaki yayaya çarpan taksi, balkonun altına girdi: 2 yaralı - Haber 23:29: ABD'den Afganistan barış sürecindeki çabaları için Pakistan'a teşekkür - Haber 23:28: Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haber 23:27: Son dakika haberleri... Kars'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 22:01: Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz - Haber 21:41: 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı - Haber 21:39: Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı - Haberler 21:20: TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti - Spor 10:02: Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi - Haber