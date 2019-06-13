ERZİNCAN Köylülerin bulduğu yavru yaban keçisi koruma altına alındı

Köylülerin bulduğu yavru yaban keçisi koruma altına alındıErzincan
'ın Refahiye
ilçesi kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yavru yaban keçisi, koruma altına alındı.
Refahiye ilçesi Kayı Köyü kırsalında 11 Haziran günü vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru yaban keçisi jandarma ekiplerine teslim edildi. Yavru keçi daha sonra Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilerek biberonla süt verildi. Yavru keçi, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban
Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: DHAvatandaş
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