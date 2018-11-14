Erzincan Köylülerin Yardımına Özel İdare Ekipleri Yetişti

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:36



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:36

Köylülerin yardımına özel idare ekipleri yetiştiCoşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ? ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Babaören Köyü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle cenaze için mezar özel idareye ait iş makinesi ile kazıldı.Erzincan ve çevresinde etkili olan yağışlı hava, Refahiye ilçesi yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 7 santime ulaştı. İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Babaören Köyü'nde vefat eden 75 yaşındaki Nazlı Navruz için köy mezarlığında mezar kazmak isteyen köylüler kar yağışı nedeniyle Erzincan İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan iş makinesi kar yağışı altında köylülerinde yardımı ile mezarını hazırladı. Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, kış mevsimi ile birlikte kurum olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek; 'Köylerimizde her hangi bir sorun yaşanmaması için ekiplerimiz başta ilçelerdeki şantiyelerimiz olmak üzere görev başındalar. Hasta ve cenaze gibi her türlü acil durumda 24 saat süre ile yardıma koşuyoruzö diye konuştu.