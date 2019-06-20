20.06.2019 13:02
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ERZİNCAN Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştü

Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştüErzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü'nde koyunlarını otlatırken uçuruma düşen Ömer Faruk Küçükkaya (15) yaralandı.

Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştü
Erzincan'ınKemahilçesine bağlı Oğuz Köyü'nde koyunlarını otlatırken uçuruma düşen Ömer Faruk Küçükkaya (15) yaralandı.
Olay, bugün sabah satlerinde Erzincan'a 80 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesine bağlı Oğuz Köyü kırsalında meydana geldi. Ailesine ait koyunları otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya, ayağının kayması sonucu yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü. Düştüğü yerde aldığı darbeyle baygınlık geçiren Küçükkaya, amcası tarafından bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Faruk Küçükkaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırık ve ezilmeler olan küçük çobanın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenidi.ERZİNCAN Koyunlarını otlatırken uçurumdan düştü
Kaynak: DHA
Sabah,Kemah,Erzincan,Güncel

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