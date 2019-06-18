Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Erzincan
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 asker yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma sonucu Erzincan merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara
, İzmir
, Ağrı
ve Sivas
'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 asker yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.