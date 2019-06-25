Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Erzincan
merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK
) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara
, İzmir
, Ağrı
ve Sivas
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.