25.06.2019 17:06
Haberler » Güncel » Haber

Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu

Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzincan merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra Ankara , İzmir , Ağrı ve Sivas 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 7 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
TSK , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:37 Yakaladığı karacaları evinde besledi, 11 bin TL ceza geldi
18:37 Muş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem
18:36 İngiltere'de kraliyet çiftinin evlerine yapılan harcamaya tepki
18:36 Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı
18:35 Borsa günü yükselişle tamamladı
18:35 Varto'da 3.3 şiddetinde deprem
18:35 Denizli'ye Fildişi Sahili'nden gelin geldi