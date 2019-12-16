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Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu

Erzincan merkezli 6 ilde, sahte sağlık ve engelli raporları düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

16.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:52Erzincan merkezli 6 ildeki sahtecilik operasyonu
merkezli 6 ilde, sahte sağlık ve engelli raporları düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte engelli raporu ya da sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve 'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3'ü hastane çalışanı 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü savcılık sorguları sonrası, 4 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzincan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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