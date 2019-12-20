Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 muvazzaf asker yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan, Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 5 askeri gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA