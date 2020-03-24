Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erzincan Milletvekili Karaman'ın acı günü - Haberler

Erzincan Milletvekili Karaman'ın acı günü

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın annesi Naime Karaman hayatını kaybetti.

24.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:11
Erzincan Milletvekili Karaman'ın acı günü
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın annesi Naime Karaman hayatını kaybetti.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve önceki dönem Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın anneleri Naime Karaman, yaşama veda etti.

Naime Karaman'ın cenazesi bugün İstanbul Sakız Ağacı Şehitliği Mezarlık İçi Halit Keleş Camisinden kaldırılarak defin edilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleyman Karaman, Milletvekili, Erzincan, Karaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:34: Özdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanındayız" - Haber 13:34: Van'da belediye sağlık ekipleri hastaların yardımına koşuyor - Haber 13:34: Eskişehir'de Kovid-19 önlemleri - Haber 13:33: Sokağa çıkamadı, kedilerine gençler bakıyor - Haber 13:31: MALATYA 4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading