Erzincan Milletvekili Karaman'ın acı günü
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın annesi Naime Karaman hayatını kaybetti.
24.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:11
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın annesi Naime Karaman hayatını kaybetti.
Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve önceki dönem Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın anneleri Naime Karaman, yaşama veda etti.
Naime Karaman'ın cenazesi bugün İstanbul Sakız Ağacı Şehitliği Mezarlık İçi Halit Keleş Camisinden kaldırılarak defin edilecek. - ERZİNCAN
Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve önceki dönem Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman'ın anneleri Naime Karaman, yaşama veda etti.
Naime Karaman'ın cenazesi bugün İstanbul Sakız Ağacı Şehitliği Mezarlık İçi Halit Keleş Camisinden kaldırılarak defin edilecek. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Karaman, Milletvekili, Erzincan, Karaman, Güncel