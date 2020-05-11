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ERZİNCAN Motosiklet tutkunları mahsur kalan keçiyi böyle kurtardı

Motosiklet tutkunları mahsur kalan keçiyi böyle kurtardıERZİNCAN'da hafta sonunda motosiklet gezisine çıkan bir grup, tellerle çevrili alanda mahsur kalan yavru dağ keçisini kurtardı.

11.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:00
Motosiklet tutkunları mahsur kalan keçiyi böyle kurtardı
ERZİNCAN'da hafta sonunda motosiklet gezisine çıkan bir grup, tellerle çevrili alanda mahsur kalan yavru dağ keçisini kurtardı.
Hafta sonunu fırsat bilen bir grup motosiklet tutkunu, Erzincan-Çağlayan beldesi yolu Mercan Deresi Mevkii'ne gezi düzenledi. Dağlık arazide ilerlerken, yolun kenarında tellerle çevrili alanda yavru dağ keçisinin mahsur kaldığını gören sporcular alana girerek kısa sürede yavru keçiyi yakaladılar. Dağ keçisini kucaklarına alan ve bol bol fotoğraf çektiren motosikletçiler, sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktılar. O anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. ERZİNCAN Motosiklet tutkunları mahsur kalan keçiyi böyle kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Erzincan, Güncel, Haber

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