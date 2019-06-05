Nesli tükenme tehlikesi yaşayan porsuk, ilk kez bu kadar net görüntülendi

Fotoğrafçı doğasever Şevket Gültekin gece vakti karşısına çıkan porsukla çocuğu gibi konuşarak, sevdikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

KAMERALARA YAKALANDI

Dünya Doğayı Koruma Birliği(IUCN) tarafından kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk Kemaliye ilçesine bağlı Toybelen Köyü'nde görüldü. Bölgede uzun yıllardır doğa turları yapan fotoğrafçı Şevket Gültekin tarafından görüntülenen sevimli porsuk, şaşkın hareketleriyle kameralara yakalandı.

"KORUNMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Porsukla çocuğuymuş gibi konuşarak; "yavrum", "oğlum" diyerek seven Gültekin, "Toybelen Köyü çevresinde varlığını biliyorduk ve nadiren uzaktan görüyorduk. Gece araçla ilerlerken bir anda karşımıza çıkınca durup sevmek istedik, kaçmayınca görüntüledik ve daha sonra serbest bıraktık. Bölgemizde bu tür canlıların yaşadığını bilmek, yakından görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Bu hayvanların korunması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA