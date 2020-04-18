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ERZİNCAN Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendiNESLİ tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi.

18.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:08
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi
NESLİ tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin Erzincan'da fotokapanla görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Aydın Budak tarafından görüntülenen şahinin kargalarla yemek mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Bir süredir İliç İlçesi Kuran Köyü'nde yaşayan Erzincanlı doğa tutkunu ve fotoğrafçı Aydın Budak, dağlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayvanlarını doğal hayatında görüntülüyor. Bu zamana kadar ayı, vaşak, dağ keçisi ve kurt gibi hayvanları çekmeyi başaran Budak'ın foto kapanına geçtiğimiz günlerde dünya genelinde koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl kuyruklu şahin yakalandı. En son 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, İliç ilçesindeki 2 bin 600 metre yükseklikte dağlık arazide ortaya çıktı. Kargalarla yemek mücadelesine giren kızıl kuyruklu şahinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu.
Uzun zamandır doğa da bu tür yaban hayvanlarını görüntülemeye başardığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Aydın Budak; 'Ülkemizde soyu tükenme tehlikesi altında olan hayvanları görüntüleyerek belgesel haline getirmek istiyorum. Erzincan'dan sonraki durağım Samsun ve Kastamonu olacak, bu yörelerin yaban hayvanlarının görüntüleyerek, bölgedeki halkı bilinçlendirmek istiyorumö diye konuştu.
KUŞ KAÇAKÇILARININ GÖZDESİ
Erzincan'da görüntülenen kızıl kuyruklu şahin, Kuzey Amerika'da yaygın olarak görülürken, özellikle Arap ülkelerinde yırtıcı kuş ticareti yapanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Boyları 45'65 cm, kanat açıklıkları 110'145 cm ve ağırlıkları 690-1600 g arasında değişir. Şahinlerin en büyük cinslerinden biri olan kızıl kuyruklu şahinler, keçi, tilki ve ceylan gibi hayvanları avladığı için kuş ticareti yapanların gözdesi halinde. ERZİNCAN Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin fotokapanla görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuran-ı Kerim, Aydın Budak, İliç, Güncel
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