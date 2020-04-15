Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ERZİNCAN Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezasıİSTANBUL'dan Van'a giderken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 4 koronavirüs hastası hakkında, toplum sağlığını...

15.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:23
Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası
İSTANBUL'dan Van 'a giderken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan 'da durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 4 koronavirüs hastası hakkında, toplum sağlığını tehlikeye attıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık ceza da uygulandı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsündeki 4 yolcunun koronavirüs hastası olduğunu ihbar etmesi üzerine otobüs, dün Erzincan kent girişinde durduruldu. Güvenlik önlemleri alınarak, şoförler ve muavin dahil toplam 21 kişi içindeki koronavirüs hastası 4 yolcu, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden 4 kişi hakkında toplum sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Otobüs içindeki diğer kişiler ise Van'da 14 gün karantinaya alındı. ERZİNCAN Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Emin Bilmez, Erzincan, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Haberler ›› Güncel ››ERZİNCAN Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Jandarmadan dere yatağındaki ördeklere şefkat eli - Haber 13:10: Manisa'da bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı - Haber 13:10: ITC Lideri Salihi'den Destici'ye teşekkür - Haber 13:10: Malavi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 13:10: Nevşehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler