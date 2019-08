Erzincan POMEM'de mezuniyet heyecanı

Erzincan'da Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23'ncü dönem mezunlarını protokol ve vatandaşların yoğun katılımı yapılan törenle ile gerçekleştirdi.



Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 23'ncü dönem mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, "23'ncü dönem Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olarak bu kutsal vatana hizmet edecek, bayrağımızı vatanın dört bir yanında şerefle dalgalandıracak, 995 polis memurumuzun yemin töreninin haklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bekası uğrunda bugüne kadar şehadete yürümüş şehit ve gazilerimize şükranlarımız arz eder önlerinde saygı ile eğilirim. Bu vatan uğruna şehit olmuş, gazi olmuş şereflerin ve mertebelerin en yücesine ulaşmış kardeşlerim dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyetinin varlığına ve bekasına, birliğine, geleceğine kast eden küresel güçler ve onların içerde ki ihanet şebekeleri bilsinler ki bu mücadelede sizler gibi gerektiğinde canımızı vermekten asla çekinmeyeceğiz. Onları emellerine asla ulaştırmayacağız" dedi.



Daha sonra bir konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "2019 yılı 23. dönem POMEM mezuniyet töreninde sizlerle bir arada bulunmanın, mezuniyet coşkunuza ortak olmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyim.



Bugün mezun olmaya hak kazanmış polislerimize meslek hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Büyük bir ailenin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün üyesi olacak her bir kardeşimizin hak, adalet, vicdan ekseninde, aziz milletimizin güveni, huzuru ve mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeden çalışacağına yürekten inanıyorum. Bazı meslekler, para, şan, şöhret, itibar kazanmak için değil, sadece millete hizmet için yapılır. Polislik de mayasında kutsiyet taşıyan, insanımızın canını, malını güvenle teslim ettiği emin kişilerin mesleğidir. Türk polis teşkilatı, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, kamu düzenini tesis etmek, suç işlenmesini önlemek ve suç işleyenleri adalete teslim etmek için mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışmaktadır.



Polis Teşkilatımız, sadece terör örgütleriyle suç şebekeleriyle mücadele ediyor görünse de aslında yaşamın her alanında daha doğrusu insanın olduğu her yerde var olmaya, vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmaya azami gayret gösteriyor. Gücünü halktan ve kanunlardan alan, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için olağanüstü bir gayret gösteren emniyet teşkilatımız, bunun neticesinde hepimizin takdirini ve güvenini kazanmıştır. Göreve yeni başlayacak değerli polislerimiz, merhum Erdem Beyazıt'ın deyişiyle "Aşkın bir adı da yorulmamaktır." Çok değerli bir mesleğe ilk adımı atacaksınız. Sizler bugünkü heyecanı, gözlerinizdeki ışıltıyı ömrünüz boyunca koruduğunuz sürece devletimizin bekasına yönelik saldırılar her zaman bertaraf edilecektir. Sizlere bugün itibarıyla sadece beylik bir silah, üniforma ya da bir araç zimmetlenmiyor. Sizlere aziz milletimizin geleceği, çocuklarımızın gülen yüzleri, istikballeri, toplumun, sokakların, şehrin, bir ülkenin güvenliği ve huzuru zimmetleniyor. Mesuliyetiniz çok büyük. Yorulmadan, azimle, şevkle bu aziz millete hizmet etmeye ant içeceksiniz. Birçok sınavdan, dersten ve çalışmalardan sonra bu göreve başlıyorsunuz. Milletimizin polislere olan muhabbetinin ne kadar büyük olduğunu yediden yetmişe herkes biliyor. İlkokul çağımızdaki çocuklara büyüyünce ne olmak isterseniz diye sorduğumuzda büyük bir çoğunluğu asker ya da polis olmak istediklerini söylüyorlar. Sizler pek çok kişinin hayallerini süsleyen bir göreve başlıyorsunuz. İnanıyorum ki bunun değerini bilecek, ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacaksınız. İnanıyorum ki davamız büyük, ideallerimiz çok, irademiz sağlam oldukça düşman cephesinin sayısı bizi hedeflerimize ulaşma noktasında yıldıramayacaktır, yeise kapılmadan millet olma şuurunu kaybetmeden, asırlardır bu topraklarda üç kıtayı tanzim etmiş ecdadımızın izinden kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.



Rabbim yardımcınız olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerine yer verdi.



Yapılan konuşmaların ardından dönem birincisi Mehmet Yavuz tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 23'ncü dönem mezuniyet töreninde ilk on dereceye giren öğrencilere protokol mensupları tarafından hediyeler verildi. Polis Meslek Eğitim Merkezinde düzenlenen 23'ncü dönem mezuniyet töreni mezun olan 995 öğrencinin kep atmasıyla son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA