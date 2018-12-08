Erzincan Rekor Uyuşturucu Operasyonunun Şüphelileri Adliyede

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:40



08 Aralık 2018 Cumartesi 14:40

Erzincan'da önceki gün bır TIR'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı.Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR'da şu ana kadar tek seferde 1 ton 271 kilo ile en büyük miktarda eroin ele geçirdi.Sakatat yağlarının arasına gizlenmiş halde bulunan uyuşturucu madde ile ilgili TIR şoförü ile birlikte araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişi ise Van'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirildi. Aralarında eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E.'nin de bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.