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Erzincan Sağlık Müdürlüğünden "grip" açıklaması

Erzincan Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, acil servislerdeki yoğunluğun önüne geçmek için grip, nezle ve üst solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastaların, hastaneye gelmeden önce bağlı oldukları birinci basamak Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurmaları gerektiğini söyledi.

31.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42 Erzincan Sağlık Müdürlüğünden
Erzincan Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, acil servislerdeki yoğunluğun önüne geçmek için grip, nezle ve üst solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastaların, hastaneye gelmeden önce bağlı oldukları birinci basamak Aile Sağlığı Merkezi'ne başvurmaları gerektiğini söyledi.
Sağlık İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Hirik, grip hastalığının tedavisinin antibiyotik olmadığını söyledi.
Bu tür vakalarda hastaların Aile Sağlık Merkezi'ne başvurmasını isteyen Hirik, şöyle konuştu:
"Grip viral bir hastalık olduğu için istirahat edilmesi gerekmekte. Kendi başına vücut bu mikrobu yeniyor yani dolayısıyla özellikle burada Erzincan halkımıza seslenmek istiyoruz acil servislere bu hastalıkla ilgili başvurmak yerine birinci basamak sağlık tesislerinde aile hekimlerini bir danışman olarak kullanılması ve acildeki gereksiz yoğunluğunu önlemek adına başvurabilirler. Özellikle İlimizdeki 75 aile hekimi bu hastalarımıza yardımcı olabilirler."
Basın toplantısında İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Babürşah Taşlı ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen'de mevsimsel grip hastalıklarından kaynaklı hastanelere yapılan başvuruların oranlarını aktardı.

Acil Servis, Sağlık

Kaynak: AA

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