ERZİNCAN Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestiler

Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestilerERZİNCAN'da binlerce liralık cirit atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir'e ait atın boğazını kesti.

26.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:27
Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestiler
ERZİNCAN'da binlerce liralık cirit atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir'e ait atın boğazını kesti. Atın boğazına dikiş atılırken, zanlı ya da zanlılar aranıyor.
Olay, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi'nde Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü'ne ait ve 6 atın bulunduğu binada meydana geldi. Geçen yılki müsabakalarda il birincisi olan kulübün atlarının bakıldığı ahıra giren kişi veya kişiler, atları bulundukları yerden çıkardı. Zanlılar, kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir'e ait 12 bin lira değerindeki atın da boğazını kesti. Sabah saatlerinde ahıra gelince durumu fark eden at sahipleri, olayı emniyete haber verdi. Yaklaşık 80 bin TL değerindeki atların bulunduğu ahırda boğazı kesilen cirit atının tedavisi çağrılan veteriner tarafından yapıldı.
Olaydan endişe duyduklarını ifade eden kulüp yöneticisi Bahattin Özdemir, aynı bölgede birçok at ahırının da bulunduğunu, zanlıların bir an önce bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istedi. Kulüp olarak yurt genelinde birçok cirit yarışmalarında derece yaptıklarını belirten Özdemir, "Ata sporumuz olan ciriti bölgemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Olayın yaşandığı gece ahırda 6 atımız bulunuyordu. Dört bölmenin kapısı açılarak atların serbest kalması sağlanmış, bu hayvanlar birbirlerine zarar verebilirdi. Ayrıca bana ait olan atın da boğazı kesilmeye çalışılmış. Maddi değeri yüksek olan atlarımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bir an önce bu saldırıyı yapanların bulunmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu. ERZİNCAN Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Bahattin Özdemir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kılıçdaroğu’ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Haber
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Haberler››Güncel››ERZİNCAN Şampiyon cirit atlarının ahırına girip, bir atın boğazını kestiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:23: Ergani'de dezenfekte çalışması sürüyor - Haber 12:22: Ülkeye faydalı girişimlere, yazılım desteği müjdesi - Haber 12:22: Nevşehir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 12:22: GAZİANTEP Süpürgesiyle dans ederek temizlik yapan işçi gülümsetti - Haber 12:21: Altınova'da değişim başladı - Haber 11:48: 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu - Haber 11:19: Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi - Haber 10:27: Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim - Haber 09:46: Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum - Haber 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler