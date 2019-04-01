Erzincan Seçim Sonuçları: 31 Mart Erzincan Yerel Seçim Sonuçları

Erzincan yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Erzincan'da yerel seçim için kurulan 213 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre; Erzincan Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada MHP'den Bekir Aksun, Ak Parti'den Cemalettin Başsoy ve CHP'den İsmail Taş yer aldı. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Erzincan yerel seçim sonuçları detayları...

ERZİNCAN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Erzincan Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, SP adına Şerif Karakurt, MHP'den Ömer Yabancı yarıştılar. 90 bin 566 kayıtlı seçmenden Erzincan yerel seçimi için 77 bin 843 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Erzincan Belediye Başkanı, MHP adayı Bekir Aksun oldu. Resmi olmayan verilere göre Erzincan yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Bekir Aksun MHP 32.036 OY %42,36

Cemalettin Başsoy AK Parti 24.959 OY %33,00

İsmail Taş CHP 17.457 OY %23,08

Muharrem Altay Saadet Partisi 739 OY %0,98

Aşkın Kirik BBP 276 OY %0,36

ERZİNCAN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Erzincan Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Erzincan Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

ERZİNCAN BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Erzincan'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Erzincan'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Hamdi Karakaya, AK Parti adına Cemalettin Başsoy, CHP adına Metin Çanakçı aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den % 54.71 oy oranı ile Erzincan Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Hamdi Karakaya ise % 30.14 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Metin Çanakçı % 12.21 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.