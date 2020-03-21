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ERZİNCAN Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı

Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandıERZİNCAN'da kaçak kazı yaparak bulduğu lahit mezarı sosyal medyadan satmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

21.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:03
Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı
ERZİNCAN'da kaçak kazı yaparak bulduğu lahit mezarı sosyal medyadan satmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde C.U. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak bulduğu, Bizans Dönemi'ne ait lahit mezarını sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti. Şahsın evinde yapılan aramada lahit mezar bahçede toprağa gömülü halde bulunurken şüphelisi C.U. yakalanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen lahit mezar ise Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi. ERZİNCAN Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ERZİNCAN Tarihi eseri sosyal medyadan satmaya çalışırken yakalandı
Etiketler : Jandarma, Erzincan, Güncel

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