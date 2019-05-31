Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının iftarına yoğun ilgi

Kaynak: İHA

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu iftar programı bu Ramazan ayında da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ramazan ayında gerçekleştirilen geleneksel toplu iftar yemeği Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve çok sayıda protokol mensupları ile Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Kavakyolu Beldesinde bulunan Altınpark Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programına ayrıca 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu il protokolü, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Yapılan dualar eşliğinde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, "Bu mübarek günde yaptığınız ibadetlerin kabulünü Rabbim'den niyaz ediyorum. Kadir Gecesi ve bayramınızı şimdiden en içten duygularımla tebrik eder bu vesileyle huzur barış sevgi dolu yeni ramazanların kavuşmak dileğiyle ve katılımızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder saygılarımı sunuyorum" dedi.Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu'da, "Ticaretin kalbinin attığı, şehrimizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan, Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği iftar programımızda siz değerli misafirlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi hazzın ve lezzetin zirveye ulaştığı Ramazan ayının sonlarına yaklaşmış bulunmaktayız. Umuyorum ki bu yıl bir önceki yıldan çok daha fazla yardımlaşmanın, dayanışmanın, şefkatin ve merhametin ete kemiğe büründüğü bir yıl olmuştur. Bu sofra sadece iftar sofrası değil, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, manevi duyguların güçlendiği bir kardeşlik sofrasıdır. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla ve sıhhatle erişmeyi diliyor, tüm konuklarımıza davetimize icabet ettikleri için çok teşekkür ediyor, şahsım ve yönetim kurulum adına saygılar sunuyorum" diye konuştu.Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, "Bu mübarek günde bu güzel akşam iftarda bir araya geldik hepinize hoş geldiniz diyor hayırlı iftarlar diliyorum saygılar sunuyorum" dedi.Programda son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar programı ile bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde olduğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmasını sürdüren Vali Arslantaş, "Bundan üç yıl önce yine bir iftar programında sizlerle bir araya gelmiştik. İftar programı öncesi ticaret odasının faaliyetleri ile ilgili olarak bir incelemede bulunmuştum. Fakat beklediğim bir sonuçla karşılaşmamıştım. Üç yıl sonra geldiğimiz noktada ticaret ve sanayi odası ne iş yapmış diye baktığımızda; geçtiğimiz üç yıl öncesinde öncelikle üst üste yaşadığımız ekonomik daralmalarda üyelerinin biraz daha rahatlayabilmeleri için elindeki bütün kaynakları kullanarak 35 milyon civarındaki bir paranın Erzincan ticaretinde dönmesini sağladı. Çevre yolunun üzerinde bir inşaat yükselmeye başladı. Burada 1.500 düvenin Erzincan hayvancılığına katılacağı bir düve merkezi projesi yaptı ve uygulamaya geçiyor. Diğer bir projesi ise günlük 45 ton sütün işleneceği mandıra tesisinin kurulmasında önayak oldu, makineleri inmeye başladı. İnşallah Temmuz ayında ayranlarımızı buradan içebileceğiz. Bir diğer projemiz, besi ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluyor. Kanuni süreçlerden dolayı uzun sürdü fakat ticaret odası burada kendine düşen kısmını tamamladı. Altıncı olarak; Ekşisu'da saatte 850 metreküp havaya salınan karbondioksit gazının sıvılaştırılarak ekonomiye kazandırılması tesisini de yine bizimle beraber kurmak için canla başla çalışıyor. Bu güzel ramazan akşamında bizleri bir araya getirdiği için Ticaret ve Sanayi odamızı tebrik ediyorum. Bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan Rabbime hamdüsenalar olsun. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" dediProgramın sonunda 50 yıldan fazladır Erzincan'da ticari hayatını sürdüren ve Odamız üyesi olan Nedim İnce, Kadir Akar, Aladdin Kesik ve Salih Çınar'a Odamızdan birer hatıra olarak saat hediye edildi. - ERZİNCAN