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Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerimizle...

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:18 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu:
Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerle yeni bir yıla girdiklerini keydeden Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni yıl mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Artık yeni yılın heyecanı içindeyiz. Öncelikle 2020 yılının tüm insanlığa sevinç, huzur, barış ve refah getirmesi diler üyelerimiz ve ülkemiz için aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşmasını temenni ederim. Bunun içinde durmadan, yorulmadan çalışmalıyız. Bu anlamda bölgemiz, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimini hızlandırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek halkımızın ve üyelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretme çabası içerisinde olacağız. Odamız yeni yılda da üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin kendilerini ve mesleklerini geliştirebilmeleri, dış dünyaya açılabilmeleri, rekabet güçlerini artırabilmeleri için tüm imkanlarıyla hizmet vermeye devam edecek. Yeni bir yılı birlikte karşılıyor olmaktan duyduğum mutluluğu tüm üyelerimiz ve hemşerilerimizle birlikte paylaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni yılınızı kutlar, 2020'nin ülkemizin ve bölgemizin her alanda başarılarla öne çıktığı bir yıl olmasını dilerim." - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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