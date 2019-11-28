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Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü yıllar önce badminton branşına yaptığı yatırımların meyvelerini misliyle almaya devam ediyor.

28.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:09Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün milli gururu
Erzincan Türk Telekom Kulübü yıllar önce badminton branşına yaptığı yatırımların meyvelerini misliyle almaya devam ediyor.

Ankara da 23-24 Kasım tarihlerinde yapılan büyükler Avrupa Şampiyonası Milli takım seçmesinde rakiplerini yenerek A milli takımına girmeyi başaran Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü altyapısında yetiştirdiği Emre Sönmez, Mehmet Çapar, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, A milli takımda yer alarak Fransa da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeyi hak kazandılar.

Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcular daha önce de ülkemize uluslararası yarışmalar da birçok madalyalar kazandırdı.

Konuyla ilgili bilgi veren antrenör Murad Sönmez, "Erzincan Türk Telekom Spor Kulübünün badminton branşına verdiği maddi ve manevi destekle ülkemiz sporuna büyük bir katkıda bulunarak ülkemize tarihi başarılar getiren sporcuları desteklemek de bu desteklerle birlikte her geçen gün kulüp bünyesinde yeni milli sporcular yetişmektedir." dedi. - ERZİNCAN

Türk Telekom, Spor

Kaynak: İHA

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