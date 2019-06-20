ERZİNCAN Turnalar, Erzincan'da yavruları ile görüntülendi

Turnalar, Erzincan
'da yavruları ile görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan turnalar, Erzincan'ın Ekşisu Sazlığı'nda yavruları ile birlikte görüntülendi. Yaz aylarını sazlıkta geçirecek olan yavru turnalar sonbahar ile birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.
Dünyada, nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yatmak için konaklama alanı olarak kullandığı ülkeler arasında yer alan Türkiye
'de, 4 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı kapsamında yeralan Erzincan'da da izlemeye alınan turnalar yavruları ile birlikte görüntülendi. Koruma altında olan bölgede yapılan düzenli gözleme sırasında bir anda annelerinin yanında koşarken görüntülenen turna yavruları yaz aylarını sazlık alanda geçirecek. Sıcak yaz aylarını Erzincan sazlığında geçirecek olan turna ailesi sonbaharla birlikte sıcak ülkelere göçe başlayacak.