Erzincan ve Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan polis adayları törenle diplomalarını aldı.Erzurum'daki PMYO Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, mezun olan polislerin aldığı eğitimlerle Türk milletine en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.Polis ve asker formalarının kutsal ve değerli olduğunu ifade eden Memiş, "Polislik ve askerlik zor görevdir. Atandığınız andan emekli olana kadar çok şey öğreneceksiniz. Bu kardeşlerimiz devletin adaletini ilk tecelli edeceği noktada çalışacaklar. Erzurum PMYO Türkiye'nin en iyi polis okullarında birisi. Polis olmak önemlidir, polis ailesi olmak ise daha da önemlidir." diye konuştu.Memiş, polislik mesleğinin karakolda öğrenildiğini belirterek, karakolların okul niteliğinde olduğunu dile getirdi.Mezun polislere tavsiyelerde bulunan Memiş, şöyle konuştu:"Herkese eşit mesafedeyiz, biz herkesin polisiyiz, her türlü siyasi düşünceye mensup olanların polisiyiz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrım yapmadan, belli bir güç odaklarının kendini güçlü ve varlıklı zannedenlerin polisi değiliz. Güçsüz, gariban ve kimsesizlerin polisiyiz. Vatandaşımıza özverili davranmaya gayret göstereceğiz. Vatandaşın can ve mal emniyeti, namusunu korumak için 24 saat ayaktayız. FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Ne FETÖ ne de diğer illegal oluşumları polisimiz ve jandarmamızda istemiyoruz."Konuşmaların ardından polis adayları bazıları şiir ve Erzurum yöresine ait türküleri seslendirdi.Program sonunda yemin edip mesleğe başlayan polisler, mezuniyet sevinçlerini keplerini havaya atarak yaşadı.Törene katılan polislerin yakınları da cep telefonlarıyla çekim yaparak çocuklarının mezuniyet coşkusuna ortak oldu.ErzincanErzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 995 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.Okulun spor salonunda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, plaket ve hediye takdim edildi.Erzincan Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, bazı mesleklerin para, şan, şöhret, itibar kazanmak için yapılmadığını sadece millet için yapıldığını anlattı.Polisliğin, mayasında kutsiyet taşıyan, insanın canını, malını güvenle teslim ettiği emin kişilerin mesleği olduğunu aktaran Arslantaş, şunları kaydetti:"Çok değerli bir mesleğe ilk adımı atacaksınız. Sizler bugünkü heyecanı, gözlerinizdeki ışıltıyı ömrünüz boyunca koruduğunuz sürece devletimizin bekasına yönelik saldırılar her zaman bertaraf edilecektir. Sizlere bugün itibarıyla sadece beylik bir silah, üniforma ya da bir araç zimmetlenmiyor. Sizlere aziz milletimizin geleceği, çocuklarımızın gülen yüzleri, istikballeri, toplumun, sokakların, şehrin, bir ülkenin güvenliği ve huzuru zimmetleniyor. Mesuliyetiniz çok büyük. Yorulmadan, azimle şevkle bu aziz millete hizmet etmeye ant içeceksiniz."Erzincan POMEM Müdürü Alper Özdemir de polis adaylarından, hain FETÖ terör örgütü ile eli kanlı bebek katili PKK başta olmak üzere bütün illegal yapılar karşısında hiç durmadan ve yılmadan fedakarca çalışmalarını istedi.Konuşmaların ardından 995 polis adayı yemin ederek kep attı.Törene, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve mezun olan polislerin aileleri ile yakınları katıldı.