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Erzincan ve Iğdır'da "İl Pandemi Kurulu Toplantısı" yapıldı

Erzincan ve Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il pandemi kurulları toplandı.

28.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:52
Erzincan ve Iğdır'da
Erzincan ve Iğdır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il pandemi kurulları toplandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Arslantaş başkanlığındaki toplantıda Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, alınan ek tedbirlere göre şehirler arası otobüs seyahatleri valilik iznine bağlanarak seyahat kurulunun otobüs terminalinde görev yapmasına, yolculardan ağır hastalar ve refakatçileri, cenazesi olanlar, ikametgahı başka illerde olup Erzincan'da bulunanlar ve benzeri sebepleri olanlar için seyahat izin belgesi düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilmesi ve tüm işletmelere tebliğ edilmesi, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçilerek ayakta yolcu alınmaması kararlarının alındığı toplantıda, hafta içi ve hafta sonlarında piknik, mesire ve ören yerlerinde piknik yapmak yasaklandı.
Askerlerin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacağı ifade edilen toplantıda, 3'üncü Ordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığının gerekli tedbirlerin uygulanmasını sağlaması, şehirler arası her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde sağlık kontrolü yapılması, karantinaya alınmasını gerektirecek durumunun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması karara bağlandı.
Iğdır
Iğdır'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.
Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Enver Ünlü'nün başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe konulan tedbirler görüşüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Iğdır, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Erzincan ve Iğdır'da 'İl Pandemi Kurulu Toplantısı' yapıldı - Haberler

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