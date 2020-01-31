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Erzincan yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralıERZİNCAN-Erzurum karayolunun Avcılar mevkiinde kar yağışı sebebiyle yan yatan yolcu otobüsünde 46 kişi yaralandı.

31.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:14
Yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı
ERZİNCAN- karayolunun mevkiinde kar yağışı sebebiyle yan yatan yolcu otobüsünde 46 kişi yaralandı.
Olay bugün saat 11.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 46 kişi yaralandı. Kaza haberinin alınmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipi sevkedildi. AFAD ekiplerinin de görev aldığı kazada yaralananlar Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.
Erzincan yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı

Erzincan, Avcılar, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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