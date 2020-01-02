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Erzincan yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı

Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralıErzincan'da yolcu otobüsünün karayolunda karla mücadele çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

02.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:52
Yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı
'da yolcu otobüsünün karayolunda karla mücadele çalışması yapan iş makinesine arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Kaza sabah 06.00 sıralarında Erzincan-Sivas Karayolu'nun 65'nci kilometresi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Necdet Karaca yönetimindeki 61 S 1098 plakalı yolcu otobüsü, karayolunda karla mücadele çalışması yapan Süleyman Bayramoğlu yönetimindeki iş makinesine arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralı 17 kişi Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Mengüek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı

Erzincan, Refahiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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