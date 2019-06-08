ERZİNCAN YÜZME BİLMEYEN ÇOBAN İNTİHAR ETMEK İÇİN NEHRE ATLAYAN KADINI KURTARDI

ERZİNCAN'da bunalıma giren genç kadın Karasu
Nehri'ne atladığı sırada tesadüfen oradan geçen yüzme bilmeyen çoban tarafından kurtarıldı. Erzincan
? Çağlayan
Karayolu üzerindeki köprüde meydana gelen olayda, aile içi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olan 4 çocuk annesi A.C.(35) köprünün ayağından kendisini Karasu Nehrine attı. O sırada köprünün aşağısında koyun sürüsünü otlatan 5 çocuk babası Orhan İlçi(34), kadının atladığını görünce peşinden atlayarak, akıntıya kapılmadan kurtardı. Yüzme bilmemesine rağmen düşünmeden suya atlayan Orhan İlçi, alihsiz kadını suyun kenarına çıkarmayı başardı. Kadını köprünün ayaklarına kadar taşıyan Orhan İlçi, karayolundan geçen sürücülerden yardım istedi. Orhan İlçi'nin yardımına o sırada aracıyla yoldan geçen bir doktor koştu. Çobanla köprü ayaklarına inen doktor kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerine sağlık ekibi istedi. A.C isimli genç kadın daha sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polisler, kahraman çoban ile birlikte olayın yaşandığı yerde incelemede bulundu.
Uzun yıllardır çobanlık yaparak geçimini sağlayan Orhan ilçi, bir anda kadının kendisini suya attığını gördüğünü belirterek; Arkasından koşarak, suya atladım, akıntıya kapılmadan yakaladım. Nehrin dibi çamurdu ve bir yandan batıyordum, zor bela suyun kenarına çıkardım. Ayıltmaya çalıştım, yoldan geçen doktor yetişti. Eşiyle sorunları varmış, kendisine eziyet ediyormuş diye konuştu.
Çoban İlçi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, hastanede tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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