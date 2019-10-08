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Erzincanlı avukattan ABD Başkanı Trump'a suç duyurusu

Erzincan'da görev yapan avukat Hakan Yeşil, ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'tehdit' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

08.10.2019 15:58Erzincanlı avukattan ABD Başkanı Trump'a suç duyurusu
Erzincan'da görev yapan avukat Hakan Yeşil, ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'tehdit' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hakan Yeşil, ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu bildiride "Türkiye benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim" diyerek Türkiye'yi ve bu ülke topraklarında yaşayanları tehdit ettiğini ifade ederek bununla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hakan Yeşil, "ABD Başkanı Trump yapmış olduğu bildiride, ülkemi dolayısıyla bu ülkede yaşıyor olmam sebebiyle tarafımı tehdit etmiştir." dedi.

Avukat Yeşil, suç duyurusuyla alakalı kanuni maddeleri şöyle sıraladı:

"TCK Md. 106 gereğince bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Mal varlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur."

Avukat Hakan Yeşil, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Yukarıda açıklamış olduğum durum karşısında şüpheli Donald Trump isimli kişinin ülkemi tehdit ederek ekonomik kriz altında bana ait mal varlığına zarar vereceği tehdidi yönünden hakkında TCK Md. 106 gereğince hakkında dava açılmasına ve savcılığımız tarafından yapılan soruşturma sonucunda resen tespitine yapacağınız suçlar yönünden de işlem yapılmasını arz ve talep ederim." - ERZİNCAN

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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