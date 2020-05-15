Erzincanlı Canahmet'e polislerden pastalı doğum günü sürprizi

Erzincan polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 13 yaşındaki engelli Canahmet Seçgin'in doğum gününü pastayla kutladı.

15.05.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:02
Erzincan polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 13 yaşındaki engelli Canahmet Seçgin'in doğum gününü pastayla kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla konuşma güçlüğü çeken ve epilepsi hastası olan Canahmet Seçgin'i 14. yaş gününde yalnız bırakmadı.
Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan Seçgin'in evine ellerinde pastayla giden polisler, çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.
Polislerin getirdiği pastanın üstündeki mumları söndüren Seçgin'e çeşitli hediyeler verildi.
Büyük mutluluk yaşayan Seçgin ailesi, gerçekleştirilen sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Engelli oğlu için yapılan doğum günü sürpriziyle duygulandıklarını belirten baba Barbaros Seçgin, sürprizin gelecek hafta kontrole gidecek çocuğu için de moral olduğunu söyledi. Seçgin, şunları kaydetti:
"Yapılan sürprizle engelli çocuğumuzun kalbini kazandınız. Kendisinin mutluluğu gözlerinden okunabiliyor. Çocuklarımız daha fazla sevgi ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Yapılan sürprizlerle dünyanın en mutlu insanları olabiliyorlar. Şu anda yaşadığımız şey ise bunun önemli bir örneği. Ben 6 aydır işsiz olmama rağmen çocuklarımın her türlü ihtiyacını karşılamaya ve tedavilerini sürdürmeye çalışıyorum. Böylesine güzel bir sürpriz çocuklarımıza da olumlu yansıyor. Başta il emniyet müdürümüz olmak üzere tüm polis teşkilatına yürekten teşekkür ediyorum." Erzincanlı Canahmet’e polislerden pastalı doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Engelliler Haftası, Erzincan, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Haber
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Haber
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Gözaltına alınan ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
DSÖ’den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Haber
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs’ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Korona ABD’yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor Haber
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››Erzincanlı Canahmet'e polislerden pastalı doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:36: Uşak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kan bağışı kampanyası - Haber 00:36: Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründü - Haber 00:35: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 00:34: ABD'li firmadan "Kovid-19'a karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdikleri" iddiası - Haber 00:33: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haber 00:28: Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haber 23:26: 15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki ilan sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler - Haber 15:50: Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı - Haber