Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem

Erzincan'da sebze ve meyve üreticisi bir çiftçi, bağına diktiği fide ve yeni aşı yaptırdığı ceviz sürgünlerini soğuk hava ve dondan korumak için damacana ve poşetlerle önlem aldı.

28.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:25
Erzincan'da sebze ve meyve üreticisi bir çiftçi, bağına diktiği fide ve yeni aşı yaptırdığı ceviz sürgünlerini soğuk hava ve dondan korumak için damacana ve poşetlerle önlem aldı.
Kent genelinde bu hafta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çiftçiler, dona karşı bahçelerinde çeşitli önlemler almaya başladı.
Üzümlü ilçesinin yüksek kesimi olan Esence Dağları eteğinde sebze ve meyve üreticiliği yapan 64 yaşındaki Halil İbrahim Özdemir, bağına diktiği yaklaşık 300 sebze fidesi ve yeni aşı yaptığı 170 ceviz sürgününün olumsuz hava koşulları ve dondan etkilenmemesi için ilginç bir yönteme başvurdu.
Yaklaşık 250 boş damacana alan Özdemir, damacanaları keserek orta kısmını ceviz fidanlarında bulunan sürgünlere yerleştirirken kafa kısımlarını ise soğuktan korumak istediği sebze fidelerinin üzerine yerleştirdi.
Özdemir, aşı yaptığı ceviz fidanlarına yerleştirdiği damacana parçalarının üzerini de naylon poşetlerle kapatarak sürgünü adeta mini sera içine alarak soğuktan koruyor.
Halil İbrahim Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada son bir haftadır yaşanan olumsuz hava şartlarından, fide ve ceviz sürgünlerini uyguladığı bu yöntemle korumayı başardığını söyledi.
Soğuk hava sebebiyle emeklerinin boşa gitmemesi için bu yönteme başvurduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Damacanaları keserek onların kafa kısımlarını sebze fidelerinin üzerine kapattık. Yeni aşıladığımız cevizlerin sürgünlerini korumak amacıyla da sürgünlerin üzerine damacana ve poşetler geçirerek soğuktan etkilenmemesini sağlamaya çalıştık. Bu yöntemle hem sebzeleri muhafaza altına aldık hem de yeni gelişen ceviz sürgünlerini poşetlerle kapatarak üşümelerini önlemeye çalışıyoruz. Bu uygulamayı yaklaşık 170 ceviz ağacı, 300 civarında da domates ve biber gibi sebze fidesinin üzerinde yaptık."
Özdemir, havalar ısınınca ceviz fidanları ile sebzelerin üzerinde damacana ve poşet ile yaptıkları bu koruma önlemini kaldıracaklarını sözlerine ekledi. Erzincanlı çiftçiden dona karşı damacana ve poşetli önlem

Kaynak: AA

Etiketler: Halil İbrahim Özdemir, Erzincan, Güncel, Haber

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