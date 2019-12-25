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Erzincanlı Milli badmintoncuların uluslararası başarıları devam ediyor

Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren 'Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası' sona erdi.

25.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:59 Erzincanlı Milli badmintoncuların uluslararası başarıları devam ediyor
Dünya ve Gençler Badminton Turnuvasına puan veren 'Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası' sona erdi. Badminton Federasyonu'nun Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ev sahipliği yaptığı turnuva 3 gün sürdü.

Turnuvada Erzincanlı milli sporcular Türkiye'ye 3 birincilik, 1 ikincilik 1 üçüncülük alarak önemli bir başarı kazandırdılar. Milli sporcular 2019 yılı içinde onlarca madalya Türkiye'ye kazandırarak Türkiye'nin gururu olmayı başardılar. Bu Turnuvada Gençler Kategorisinde Çift bayanlarda Cansu Erçetin,Yasemen Bektaş birinci, karışık çiftlerde Emirhan Budak,Yasemen Bektaş birinci,Büyükler Turnuvasında ise çift bayanlarda Nazlıcan İnci, Bengisi Erçetin birinci,İlayda Özelgül,Zehra Erdem ikinci, Karışık çiftlerde Emre Sönmez,Zehra Erdem üçüncü oldular. Milli takım Antrenörleri Murat Sönmez, Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan sporcular Türkiye'ye yüzlerce madalya kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini belirttiler. - ERZİNCAN

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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