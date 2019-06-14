14.06.2019 16:14
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Erzincanlı muhtar başarılı öğrencilere karne hediyesi verdi

Erzincanlı muhtar başarılı öğrencilere karne hediyesi verdi

Erzincan İzzetpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeter, mahallelerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Erzincan İzzetpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeter, mahallelerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi muhtarlığını yapan Mehmet Yeter, örnek bir projeye imza atarak muhtarı olduğu mahallenin başarılı öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Mehmet Yeter konu ile ilgili, başarılı olan, okulda öğretmenini evde anne ve babasının sözünden çıkmayan ve çevreyi temiz tutan bütün öğrencilere hediye verdiklerini ifade etti.

Uygulama ile diğer öğrencileri de çalışmaya teşvik eden Muhtar Mehmet Yeter, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmelerini istedi ve öğrencilerden gelecek dönem için daha çok çalışma sözü aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan, Mehmet Yeter, Güncel

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