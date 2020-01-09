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Erzincanlı öğrenciler kitap okuma alışkanlığı için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuyor

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "20'de 20" etkinliği çerçevesinde, öğrenciler ve velileri, saat 20.00'da televizyonları kapatarak 20 dakika kitap okuyor.

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:50Erzincanlı öğrenciler kitap okuma alışkanlığı için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuyor
Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "20'de 20" etkinliği çerçevesinde, öğrenciler ve velileri, saat 20.00'da televizyonları kapatarak 20 dakika kitap okuyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kurumun Strateji Geliştirme Hizmetleri Ar-Ge Birimi tarafından "Candır Kitap Can Hep Birlikte Okuyor-Erzincan" projesi başlatıldığı belirtildi.
Bu çerçevede kentte projesinin birinci ayağı olan "20'de 20" etkinliği düzenlendiği aktarılan açıklamada, etkinlikte öğrenciler bütün aile bireylerinin katılımıyla saat 20.00'de televizyonlarını kapatarak 20 dakika kitap okuduğu kaydedildi.
Açıklamada, toplumda kitap okuma alışkanlığının azlığına işaret edilerek, öğrencilerde bu alışkanlık ve bilincin kazandırılması için yürütülen projenin zorunluluk haline geldiği aktarıldı.
Projedeki amacın ailede ve öğrencilerde kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Erzincan, Güncel

Kaynak: AA

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