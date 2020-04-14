Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzincanlılar 'evde kal' çağrısına uyuyor

Erzincan'da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.

14.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:20
Erzincanlılar 'evde kal' çağrısına uyuyor
Erzincan'da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Erzincanlılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmadığı kentte en işlek noktaları olan Dörtyol , Ordu Caddesi'nin de boş kaldığı görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişi 12.00-16.00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlandı. Yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşleri ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin veriliyor.

Şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti yürütülüyor

Erzincan'da vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş çıkışları başta olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti de yürütülüyor. Kentte 150 bine yakın maske vatandaşlara dağıtıldı.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da sokağa çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Caddesi, Dörtyol, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Veyis Ateş canlı yayında duyulan ses ile ilgili iddialara yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››Erzincanlılar 'evde kal' çağrısına uyuyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 10:48: Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı - Haber 10:48: Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi - Haber 10:48: Kırıkkale'de SYDV Çağrı Merkezi göreve başladı - Haber 10:47: Beyşehir'de koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu oldu - Haber 09:56: Son dakika: BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Sosyal medya yorumlarına isyan eden hemşire: Kendinize gelin - Haberler