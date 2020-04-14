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Erzincanlılar, 'evde kal' çağrısına uyuyor

Erzincanlılar, 'evde kal' çağrısına uyuyor Erzincan'da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.

14.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:58
Erzincanlılar, 'evde kal' çağrısına uyuyor
ERZİNCAN - Erzincan'da vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyuyor.
Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Erzincanlılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası kentte sessizlik hakim. Özellikle şehrin en işlek olan noktaları Dörtyol , Ordu Caddesinin de boş kaldığı görüldü.
"Erzincan'da Kovid-19 önlemleri"
Erzincan'da belirli saatlerde Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişine kısıtlama getirildi. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte Dörtyol Cumhuriyet Meydanına araç girişi 12. 00-16. 00 saatleri arasında polis bariyerlemesi yapılarak kısıtlandı. Yaya olarak geçişlerde vatandaşların ateşleri ölçülerek ve kimlik kontrolleri yapılarak geçişlerine izin veriliyor.
"Şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti yürütülüyor"
Erzincan'da, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere şehir giriş çıkışları başta olmak üzere şehrin muhtelif noktalarında ücretsiz maske dağıtım faaliyeti yürütülüyor. Kentte 150 bine yakın maske vatandaşlara dağıtıldı.
Öte yandan Erzincan'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da sokağa çıkma kısıtlaması olan 20 yaş altı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Erzincanlılar, ’evde kal’ çağrısına uyuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Dörtyol, Genel
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